Верховная Рада ввела автоматический обмен информацией о финансовых счетах между странами.

За принятие во втором чтении законопроекта №8131 проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроект вводит два международных стандарта в сфере прозрачности и обмена информацией:

Общий стандарт отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CMS); Стандарт по обмену информацией по запросу (EOIR).

Предварительно ожидается, что обмен информацией уже заработает в 2024 году.

Теперь финансовым учреждениям Украины необходимо определить свой статус для целей CRS (соответствуют ли они определению «депозитарного учреждения», «кастодиального учреждения», «инвестиционной компании» или «определенной страховой компании»).

Подотчетные финансовые учреждения после принятия проекта закона № 8131 обязаны применять меры надлежащей комплексной проверки к финансовым счетам, определять подотчетные счета и представлять отчеты о подотчетных счетах.

Согласно Общему стандарту отчетности CRS финансовые учреждения страны-участницы обязаны осуществлять надлежащую комплексную проверку (due diligence) финансовых счетов и среди владельцев счетов (в определенных случаях и среди их контролирующих лиц) выявлять лиц, являющихся налоговыми резидентами других юрисдикций-партнеров с обмена информацией

Информация о таких счетах представляется финансовыми учреждениями в компетентный орган страны-участницы, который в дальнейшем направляет сведения о финансовых счетах юрисдикциям, резидентами которых являются владельцы и контролирующие лица владельцев финансовых счетов.

Имплементация Общего стандарта отчетности CRS координируется Секретариатом ОЭСР.

Как сообщали Українські Новини, Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) или Общий стандарт отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (Общий стандарт отчетности CRS) – это международный стандарт, одобренный Советом ОЭСР 15 июля 2014 года требует от стран, имплементирующих его, осуществлять сбор информации от финансовых учреждений о финансовых счетах владельцев счетов и ежегодно на автоматической основе обмениваться такой информацией с юрисдикциями-партнерами по обмену в рамках Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Multilateral Competent Authority Услуга по Автономной Exchange Financial Account Information (MCAA CRS).

По состоянию на январь 2023 г. более 110 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией о финансовых счетах, включая все государства-члены Европейского Союза.