Китайская исследовательская группа первой в мире завершила секвенирование генома домашней курицы, сообщили в Юго-Западном университете в Чунцине. Об этом заявило Информационное агентство Синьхуа.

"Среди позвоночных животных курица является одним из наиболее важных модельных организмов, поделился профессор университета, один из участников проекта", – Сюй Лохао.

С применением метода, основанного на секвенировании с длинными прочтениями, Сюй Лохао с коллегами исследовал одну из китайских пород кур и выявил шесть хромосом, отсутствовавших в предыдущих сборках генома.

Ожидается, что исследование улучшит понимание эволюции позвоночных и принесет пользу молекулярному разведению домашних кур, считают ученые.

Результаты исследования были опубликованы в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.