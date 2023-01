"Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе с другими странами-партнерами, демонстрируя прочность поддержки Украины на международном уровне", - отметили в Минобороны.

Ukrainian tank crews have arrived in the UK to begin training for their continued fight against Russia.



The UK will provide Challenger 2 tanks to Ukraine alongside global partner nations - demonstrating the strength of support for Ukraine, internationally.#StandWithUkraine pic.twitter.com/OLKtllePzN