Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в микроблоге Twitter.

"Мы должны продолжать лишать Россию средств для ведения войны против Украины. В воскресенье вступает в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов", - написала она.

We must continue to deprive Russia of the means to wage war against Ukraine. EU’s import ban on Russian petroleum products comes into force on Sunday.



With the G7 we are putting price caps on these products, cutting Russia’s revenue while ensuring stable global energy markets.