По данным Китайского национального космического управления (CNSA), более 50 результатов исследований лунных образцов, доставленных миссией "Чанъэ-5", были опубликованы в известных академических журналах в стране и за рубежом, что выдвинуло китайские исследования Луны на передний план. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Более 150 ученых и исследователей приняли участие в первом семинаре по результатам исследования лунных образцов "Чанъэ-5", организованном CNSA. Они обсудили самые разные темы: от характеристик образцов лунного грунта, доставленных на Землю "Чанъэ-5", истории лунной вулканической активности, ударов метеоритов о лунную поверхность и космического выветривания до новых методов анализа внеземных образцов и т. д.

В 2020 году китайская миссия "Чанъэ-5" отобрала с Луны образцы весом около 1731 грамма – первые лунные образцы, полученные за более чем 40 последних лет.

После того, как первая партия была передана китайским ученым 12 июля 2021 года, 65,1 грамма лунных образцов были распределены между исследовательскими подразделениями пятью партиями, сообщает CNSA.

Эксперты, присутствовавшие на семинаре, согласились с тем, что форум не только предоставил исследователям ценную возможность обменяться идеями, но и предложил платформу для демонстрации жизненно важных результатов научных исследований, что будет способствовать дальнейшему развитию лунных научных исследований и исследований в Китае. .

По данным CNSA, один из наиболее заметных результатов исследования лунных образцов касается истории извержений вулканов в районе посадки "Чанъэ-5", которая была опубликована в октябре 2021 года в издании Nature.

В ходе исследования группа сотрудников из Института геологии и геофизики (IGG) Китайской академии наук (CAS) определила возраст самой молодой породы на Луне, составившей около 2 миллиардов лет, продлив "жизнь" лунного вулканизма на 800-900 млн лет дольше, чем было известно ранее.

В следующем исследовании, опубликованном год спустя в журнале Science Advances, китайские ученые рассказали, как происходил вулканизм на Луне.

Исследователи IGG предложили новый механизм формирования молодых вулканов на остывающей Луне 2 миллиарда лет назад. Они обнаружили, что понижение точки плавления мантии из-за присутствия легкоплавких компонентов может вызвать молодой лунный вулканизм.

CNSA отметило, что помимо изучения извержений вулканов на Луне, китайские ученые также добились прогресса в изучении лунных минералов.

В сентябре 2022 года китайские ученые объявили об открытии нового лунного минерала в результате исследования лунных образцов.

Это первый новый минерал, обнаруженный на Луне Китаем, и шестой – человечеством. Новое открытие делает Китай третьей страной в мире, обнаружившей новый минерал на Луне.

Новый минерал, получивший название Changesite-(Y), представляет собой разновидность бесцветного прозрачного столбчатого кристалла. Он был обнаружен в результате анализа частиц лунного базальта исследовательской группой из Пекинского научно-исследовательского института геологии урана, дочерней компании Китайской национальной ядерной корпорации.

По данным CNSA, китайские ученые также нашли подсказки о водных ресурсах Луны, изучая лунные образцы.

В исследовании, опубликованном в декабре 2022 года в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Национального центра космических наук (NSSC) и IGG, работающих в рамках CAS, показали, что зерна лунного грунта удерживают больше воды, имплантированной солнечным ветром, в средних широтах, чем считалось ранее.

Ученые также предсказали использование большого количества водных ресурсов в высокоширотном районе Луны.