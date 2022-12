На базе облачных вычислений промышленного парка Чжунвэй в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая полным ходом идет работа по расширению огромного комплекса центров обработки данных и облачных вычислений. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Проектирование и строительство комплекса осуществляет China First Metallurgical Group Co., Ltd., и он занимает площадь около 3530 га. Это будет один из восьми крупнейших интегрированных больших центров обработки данных в Китае.

В здании №1 комплекса, арендованном China Unicom, 1,5 тыс серверов работают в компьютерном зале на максимальной скорости днем и ночью на полках стоек высотой два метра.

"Мы поддерживаем температуру внутри цеха на уровне 23°C и влажность на уровне 30 процентов, чтобы оборудование могло работать стабильно", – заявил сотрудник China Unicom Ван Цзяин, отвечающий за техническое обслуживание оборудования помещения.

Чжунвэй, город с 2500-летней историей, граничит как с Хуанхэ, так и с пустыней Тенггер. Раньше его экономика почти полностью зависела от сельского хозяйства.

После того, как такие компании, как Amazon и MCC Meili Cloud Computing Industry Investment Co., Ltd., открыли свои операционные центры в городе в 2013 и 2016 годах соответственно, местное правительство ускорило использование местных ресурсов зеленой энергии и пустынных земель чтобы построить национальный центр данных и облачных вычислений.

База облачных вычислений в городе Чжунвэй, Нинся-Хуэйский автономный район на северо-западе Китая. Фото: Синьхуа/Ван Пэн.

Политика города направленная на пользу компаний, занимающихся облачными вычислениями, согласуется с национальной стратегией перемещения некоторых инфраструктур данных, облачных вычислений и интеграции данных в западные регионы Китая.

Зарождающийся кластер индустрии облачных вычислений, в свою очередь, может помочь городу превратиться в предвестника цифровой экономики.

"В Чжунвэй в целом хороший инвестиционный климат, и операционные расходы компании невелики. Поэтому мы решили открыть наш филиал в городе", – отметил руководитель отдела инвестиций Hotwon Group Ян Сичао.

Данная компания является китайским поставщиком решений для центров обработки данных и внедряет устойчивые экосистемы данных.

В настоящее время в базе облачных вычислений обосновались семь специализированных вычислительных компаний и 200 связанных с ними фирм. Zhongwei также инвестировала более ¥10 млрд (около $1,43 млрд) в дальнейшее расширение базы.

Ожидается, что операционная мощность базы, по словам местных властей, позволит обслуживать 700 тыс серверов с годовым приростом мощности на 20%.

"Мы можем работать на 90% компаний, занимающихся большими данными и облачными вычислениями по всей стране", – заявил заместитель председателя регионального правительства Нинси Май Яньчжоу.

Еще одним преимуществом, которым Нинся может похвастаться с точки зрения развития индустрии облачных вычислений, являются ее богатые ресурсы зеленой энергии, а голубые фотоэлектрические поля цвета океана являются ее новой географической отличительной чертой.

"К 2025 году ожидается, что коэффициент использования возобновляемых источников энергии в Нинся достигнет 65%. В настоящее время коэффициент использования возобновляемых источников энергии в Чжунвэй уже превышает 97,6%", – отметил заместитель директора региональной комиссии по развитию и реформам Хао Люху.