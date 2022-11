Китайские исследователи обнаружили новую терапевтическую мишень при тройном негативном раке молочной железы (РМЖ), что может способствовать поиску новых решений для точного лечения этого агрессивного заболевания. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Согласно результатам, опубликованным на этой неделе в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America (PNAS), новообнаруженой мишенью является тип опухолеспецифического транскрипта (TST).

TST образуются в результате аномального сплайсинга РНК в опухолевых клетках и также являются фактором, приводящим к прогрессии раковых клеток.

Тройной негативный РМЖ, подтип рака молочной железы, имеет значительно более высокий риск рецидива и метастазирования, чем другие подтипы.

Однако его лечение долгое время оставалось недостаточно удовлетворительным из-за отсутствия доступных эффективных терапевтических мишеней.

Исследователи из Шанхайского онкологического центра при Университете Фудань обнаружили большое количество TST в клетках тройного негативного РМЖ, при этом наиболее часто выраженным типом оказался рецептор макрофагов с TST коллагеновой структурой (MARCO-TST).

По словам одного из руководителей исследования Шао Чжиминя, экспрессия MACRO-TST была связана неблагоприятным исходом у пациентов с этим подтипом РМЖ и являлась ключевым фактором, способствующим прогрессированию опухоли.

"Дальнейшее исследование подтвердило, что экспрессия вновь выявленной терапевтической мишени может быть подавлена ингибиторами BET, которые, как ожидается, станут решением для точного лечения опухолей", – добавил он.