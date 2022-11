По меньшей мере 46 вакцин против COVID-19 проходят испытания на людях в Китае и более 20 – в клинических испытаниях за рубежом, поскольку страна продвигает свои исследования и разработки вакцин с помощью нескольких технологических маршрутов. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Среди них три инактивированные моновалентные вакцины, предназначенные для нейтрализации вариантов Омикрона, проходят испытания для последовательной иммунизации в материковом Китае, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах, и эти испытания проходят успешно.

Кроме того, согласно статье, опубликованной в журнале Emerging Microbes & Infections, две отечественные вакцины-кандидаты против COVID-19 на основе мРНК доказали свою эффективность в доклинических испытаниях, продемонстрировав свой потенциал для испытаний на людях.

Исследование показало, что две вакцины, мРНК-бета и мРНК-омикрон, могут индуцировать высокие уровни нейтрализующих антител против оригинальных и множественных вариантов SARS-CoV-2, таких как бета, дельта и омикрон.

Кроме того, согласно исследованию, опубликованному в The New England Journal of Medicine, разработанная в Китае рекомбинантная белковая вакцина против COVID-19 показала свою безопасность и эффективность на поздних стадиях испытаний на людях.

Эффективность этой вакцины против COVID-19 любой степени тяжести составила 81,4% при краткосрочном наблюдении и 75,7% при долгосрочном наблюдении.

Девять китайских мультивалентных вакцин против вариантов COVID-19 прошли клинические испытания. Причем некоторые из них проходят третью стадию, последнюю стадию перед одобрением для продажи.

Кроме того, китайская группа ученых предложила четырехвалентную мозаичную вакцину-кандидата против COVID-19, содержащую шиповидные белки из прототипа SARS-CoV-2, а также альфа-, бета- и гамма-варианты.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что эта вакцина-кандидат на основе наночастиц вырабатывала эквивалентные или превосходящие нейтрализующие антитела против вариантных штаммов у мышей и нечеловекообразных приматов с лишь небольшим снижением титров нейтрализации против предкового штамма.

По данным исследовательской группы в рамках совместного механизма Госсовета КНР по профилактике и борьбе с COVID-19 и других соответствующих исследовательских групп, разработка вакцин широкого спектра действия также находится в стадии разработки в Китае.

Страна разрабатывает вакцины против COVID-19, которые также нацелены на более легкую доставку лекарств.

Аэрозольная вакцина против COVID-19 на основе вектора аденовируса типа 5 (Ad5-nCoV), вводимая посредством пероральной ингаляции, была одобрена для экстренного использования среди населения, которому в течение шести месяцев вводили две дозы инактивированной вакцины.

Его ингаляционная доза составляет лишь одну пятую от внутримышечной инъекции, а клинические испытания доказали его безопасность и эффективность у взрослых в качестве бустерной инъекции.

До сих пор девять вакцин против COVID-19, разработанных с использованием различных технологических маршрутов, получили условное одобрение на рынке или были одобрены для экстренного использования в Китае. Три из них включены в список вакцин Всемирной организации здравоохранения для экстренного применения.