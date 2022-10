Китайские эксперты раскрыли эволюционную адаптацию и демографическую историю карликовых лори, сообщает Куньминский институт зоологии Академии наук Китая. Об этом заявило Информационное агентство Синьхуа.

Лори – это группа приматов, находящихся под угрозой глобального исчезновения, которые демонстрируют множество необычных физиологических и поведенческих особенностей, включая низкий уровень метаболизма, медленные движения и спячку. Хотя они занимают ключевое место в филогении приматов, знания людей об этой группе остаются весьма ограниченными.

Согласно статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи из института собрали последовательность генома карликового лори на уровне хромосом и повторно секвенировали целые геномы 50 карликовых лори и шести бенгальских медленных лори.

Они обнаружили, что многие семейства генов, участвующих в детоксикации, были специально расширены у карликовых лори, в том числе семейство генов GSTA. При этом многие новые копии функционируют именно в печени, говорится в документе.

Результаты также показали, что многие гены демонстрируют эволюционную конвергенцию между карликовым лори и коалой, включая PITRM1. Значительное снижение ферментативной активности PITRM1 у этих двух видов могло способствовать характерной для них низкой скорости метаболизма.

Популяционный геномный анализ показал, что эти два существующих вида лори – карликовый лори и бенгальский медленный лори – которые сосуществуют в одной и той же среде обитания, демонстрируют обратную зависимость с точки зрения их демографии за последний миллион лет, что подразумевает сильную межвидовую конкуренцию после видообразование.

Эти результаты служат для углубления понимания людьми адаптивной эволюции карликовых лори, а также могут предоставить полезную информацию для будущих исследований заболеваний человека, связанных с аномальным метаболизмом, развитием скелетных мышц и циркадными ритмами, говорят исследователи.