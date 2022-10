Об этом пишет Defence Express со ссылкой на видео, опубликованное в социальных сетях, на котором запечатлен процесс сооружения оборонительной линии.

Russian forces are preparing extensive trench systems in the Luhansk region in advance of an inevitable Ukrainian offensive.



Imagine heavily committing to trench warfare in the age of drone warfare. That's some WWI type of shit. pic.twitter.com/r403kLKXmd