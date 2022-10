14 октября на "Украинской бирже" будет полный торговый день.

Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.

"Решением Биржевого совета установлено, что 14 октября 2022 года - полный торговый день", - говорится в нем.

14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц.

Также на эту дату приходится церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем торгов на "Украинской бирже" составил 2,010 млрд гривен.

Лидерами обращения на рынке паевых ценных бумаг в сентябре были: Apple Inc., аз (46,4 млн гривен), Amazon.com, Inc., аз (43,3 млн гривен) и Alphabet Inc., аз (37,4 млн гривен). Лидерами обращения на рынка долговых ценных бумаг в сентябре были: 201 255 ОВГЗ, погашение 24.05.2023 (429,2 млн гривен); 200885 ОВГЗ, погашение 19.04.2023 (350,8 млн гривен) и 213227 ОВГЗ, погашение 01.11.2023 (243,9 млн гривен). "Украинская биржа" – центр ликвидности акций и деривативов в Украине.