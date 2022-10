Об этом говорится в сообщении агентства в Twitter.

Так, компания-оператор газопровода Nord Stream AG уведомила Energistyrelsen о стабилизации давления на обеих нитках "Северного потока". Это означает о выходе всего газа, находящегося в газопроводе.

Nord Stream AG selskabet har informeret Energistyrelsen om, at der nu synes at være opnået et stabilt tryk på de to Nord Stream 1 rørledninger. Det tyder derved på, at udblæsningen af gas nu også er tilendebragt fra de to sidste læk.