Недавнее исследование показало, что динозавры оказались на пути к вымиранию намного раньше, чем считалось ранее, и катастрофическое воздействие 66 млн лет назад могло быть лишь последней каплей. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences Соединенных Штатов, низкое биоразнообразие нептичьих динозавров имело место примерно за два миллиона лет до того, как эти рептилии вымерли.

Группа китайских ученых собрала более 1 тыс образцов яичной скорлупы динозавров из стратиграфически непрерывной толщи, богатой окаменелостями, толщиной около 150 метров в бассейне Шаньян.

Согласно исследованию, бассейн в провинции Шэньси на северо-западе Китая является домом для одного из самых многочисленных находок динозавров из позднемелового периода.

Исследователи обнаружили только три таксона яичной скорлупы динозавров, представляющих две кладки, в отложениях между 68,2 и 66,4 миллионами лет назад, что указывает на устойчиво низкое биоразнообразие динозавров в то время.

Результаты подтверждают долгосрочное снижение глобального биоразнообразия динозавров до их исчезновения.

Согласно исследованию, катастрофические события конца мелового периода – падение астероида или извержение вулкана, а также последующие климатические потрясения – нанесли лишь последний смертельный удар по и без того уязвимой экосистеме динозавров.