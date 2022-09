Известный врач–инфекционист Ольга Голубовская на персональной странице в социальной сети Facebook высказала свою точку зрения по поводу развернувшейся в Украине кампании по уничтожению памяти писателя Михаила Булгакова. Соответствующий пост медик опубликовала в соцсети Facebook.

Понравился комментарий под постом Людмилы Губианури, директора литературно-мемориального музея Михаила Булгакова в Киеве. Просто задолбали эти активные деятели, чистой воды совки, из таких и получались лучшие их представители. Единственная причина ненависти этих инициаторов к Булгакову никакая не Украина, а идентификация себя в качестве швондеров и шариковых, очень сильные ассоциации. Вот и все. Позорище, нет слов.

Those are backwards Soviet-type shameful methods, unbecoming of the writer's union. Bulgakov is a global genius, who will forever be connected to Kyiv. – His museum is a welcoming unique place, which wholeheartedly supports Ukraine and it's heroic army.

Как сообщали Українські Новини, врач Голубовская получила широкую известность после того, как приняла непосредственное участие в лечении от коронавируса экс-президента Украины Петра Порошенка.