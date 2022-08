Китайские исследователи раскрыли закон биотической колонизации пещерных организмов в субтропиках Восточной Азии, сообщает Институт ботаники Китайской академии наук. Об этом рапортует Информационное агентство Синьхуа.

"Пещеры являются домом для уникальной и хрупкой биоты с высоким уровнем эндемизма. В субтропической Восточной Азии находится крупнейшая в мире карстовая форма рельефа с многочисленными древними пещерами, в которых обитает большое разнообразие организмов, и которые считаются очагами биоразнообразия", – отметил в своем сообщении руководитель исследовательской группы Ван Вэй.

Путем анализа филогенеза, времени дифференциации и биогеографии 28 растений, животных и грибов в субтропических пещерах Восточной Азии ученые обнаружили, что 88% событий колонизации пещер произошли на границе олигоцена и миоцена. И организмы из окружающего леса были основным источником биоразнообразия субтропических пещер Восточной Азии.

Исследователи также обнаружили девять случаев, когда организмы возвращались на поверхность из пещерной биоты.

"Это явление указывает на то, что пещеры являются не только убежищем для лесных видов, но и источником ресурсов для восстановления лесной экосистемы", – заявил Ван.

Исследование было опубликовано в журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences.