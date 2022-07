Свое сообщение он опубликовал в Twitter главе Соединенных Штатов.

"Я думаю, вы слышали сегодня утром, что я получил положительный тест на COVID-19. Но у меня двойная прививка и двойной бустер. Симптомы слабы", — заявил Байден.

Байден подчеркнул, что не уйдет на отдых и будет работать.

Также он поблагодарил всех за заботу и призвал верить, что все будет хорошо.

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu