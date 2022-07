В новом исследовании говорится, что в отсутствие вакцин, специфичных для Omicron, продление периода вакцинации между дозами может способствовать остановке быстрого появления этой мутации COVID-19. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Исследование, результаты которого были опубликованы в The New England Journal of Medicine, возглавил Гао Фу, академик Китайской академии наук (CAS) и глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Специалисты, участвовавшие в исследовании, оценили уровни нейтрализации оригинального вируса SARS-CoV-2 и подвариантов Omicron, включая BA.4 и BA.5, в образцах крови, полученных от лиц, принимавших вакцину, которые получили три дозы инактивированных вакцин китайского производства, трехкратную инъекцию. А именно – белково-субъединичную вакцину ZF2001 или две дозы инактивированных вакцин, усиленных ZF2001.

Результаты показали, что в каждой вакцинированной группе уровни нейтрализующих антител против всех протестированных субвариантов Омикрона были значительно ниже, чем уровни против исходного штамма вируса, что указывает на то, что эти субварианты обладают способностью уклоняться от иммунной защиты.

Но для ZF2001 исследователи обнаружили, что уровни нейтрализующих антител повышались с увеличением интервала между второй и третьей дозами, особенно против подвариантов Omicron.

У лиц, принимавших вакцину, у которых был интервал от четырех до шести месяцев между второй и третьей дозами, уровни нейтрализующих антител были выше почти в 10 раз по сравнению с исходным вариантом. И примерно в 30 раз по сравнению со всеми подвариантами Омикрон по сравнению с теми пациентами, у кого был 1-месячный интервал между дозами.

Исследователи объяснили, что лучшая эффективность ZF2001 была связана с использованием в нем рецептор-связывающего домена в качестве антигена, который мог индуцировать повышенные уровни нейтрализующих антител против подвариантов Omicron за счет введения нескольких бустерных доз.

ZF2001 был совместно разработан Институтом микробиологии при CAS и компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd. Китай предоставил вакцине условное разрешение на продажу в марте.

Подвариант Omicron BA.5 становится доминирующим штаммом COVID-19 во всем мире и вызывает кластерные инфекции в Китае. Регионы, включая Пекин, Тяньцзинь и Шэньси, недавно сообщили о местных случаях заболевания COVID-19 подварианта Omicron, у людей, прибывающих из-за границы.

Согласно исследованию, для лучшей защиты от иммунного ускользания текущих и возможных будущих эпидемических подвариантов по-прежнему необходима разработка обновленных вакцин в качестве бустеров.