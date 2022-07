Дирекция АО "Украинские энергетические машины" (правопреемник АО "Турбоатом") просит власти поддержать стратегическое предприятие Украины с целью недопущения остановки его деятельности. Соответствующее обращение дирекции направлено в Офис президента, Верховную Раду, Кабинет министров, СНБО, Министерство финансов, а также Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Ассоциацию украинских банков обнародовал сайт "SQ".

Руководство отметило, что сейчас предприятие находится в критическом состоянии из-за блокирования средств на счетах AT "Мегабанк".

"В настоящее время AT "Укрэнергомашины" находится на грани потери почти всех средств предприятия. Утрата (и даже временная блокировка) средств ставит под угрозу всю деятельность AT "Укрэнергомашины", которая прямо влияет на энергетический потенциал Украины", - говорится в тексте обращения.

На счетах "Укрэнергомашин" в "Мегабанке", 2 июня отнесенном к категории неплатежеспособных, находятся средства предприятия в сумме 1 446,4 млн. грн., в том числе 833,6 млн. грн. депозитов, которые являлись залогом под банковские гарантии в рамках реализации проекта с ЧАО "Укргидроэнерго" по реабилитации гидроэлектростанций Днепровского каскада, финансируемого с привлечением кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Кроме того, AT "Укрэнергомашины" имеет действующие контракты по поставке энергетического оборудования для ГП "НАЭК "Энергоатом" на сумму 2 млрд. грн., которые также оказались под угрозой невыполнения.

"Срыв контрактов с ЧАО "Укргидроэнерго" и ГП "НАЭК "Энергоатом" ставит под вопрос возможность продолжать нормальную финансово-хозяйственную деятельность AT "Укрэнергомашины. Сложившаяся ситуация может привести к банкротству", - подчеркнули на предприятии.

Руководство предприятия просит органы государственной власти обратить внимание на данную ситуацию.

"Сохранение устойчивой работы AT "Укрэнергомашины" в этих условиях невозможно. Продолжение деятельности AT "Мегабанк" позволит сохранить средства на счетах AT "Укрэнергомашины" и обеспечит его дальнейшую жизнедеятельность как стратегически важное предприятие для государства", - сказано в тексте обращения.

Основной акционер "Мегабанка" Виктор Субботин призвал защитить интересы АО "Укрэнергомашины" и продлить действие временной администрации банка до 2 сентября и рассмотреть вопрос вывода АО "Мегабанк" с рынка с участием государства.

В качестве инвесторов он предлагает рассмотреть Министерство финансов Украины, АО "Укрэнергомашины" и компанию Royal Pay.