Картина получила ряд наград, вошла в топы солидных изданий и имеет высокие оценки как критиков, так и зрителей со всего мира.

Об этом сообщает "Артхаус-трафик"

14 июля на большие экраны выходит лента "Худший человек в мире", которая в этом году была номинирована на Премию "Оскар" в категориях "Лучший международный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

Главная героиня романтической комедии, тридцатилетняя Юлия, на одной из вечеринок встречает очаровательного молодого человека. У девушки есть успешный парень, однако ее жизнь и карьера не реализованы. Надеясь наконец-то устроить свою жизнь, она бросается в водоворот любви и новых отношений.

Фильм снял Йоаким Триер – один из лучших современных режиссеров Норвегии, уже трижды отмечен на родине Премией Amanda – норвежским "Оскаром". Ранее Триер создал мистический триллер "Тельма", ленты "Громче, чем бомбы" с Джесси Айзенбергом и Изабель Юппер, "Осло, 31 августа" и "Реприза". Обладатель наград фестивалей в Торонто и Карловых Варах и номинант на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Мировая премьера картины "Худший человек в мире" состоялась в 2021 году в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где исполнительница главной роли Ренате Рейнстве получила Приз за Лучшую женскую роль. Украинская премьера прошла на Одесском международном кинофестивале в 2021 году.

В мире фильм восприняли тепло как кинокритики, так и зрители: ее рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 96%, на сайте Metacritic — 90 баллов с отметкой Must see, а на IMDb — 7.9. В конце 2021 года картина вошла в списки лучших фильмов года от международных изданий Variety, Vanity Fair, The Hollywood Reporter и IndieWire.

"Худший человек в мире" — лучшая лента в мире. Это бриллиант. Меня поразила выдающаяся игра актрисы, исполнившей главную роль", — так громко отметил фильм знаменитый кинорежиссер Пол Томас Андерсон, чья "Локрическая пицца" конкурировала с работой Триера на "Оскаре".

Украинские зрители смогут посмотреть фильм "Худший человек в мире" в кинотеатрах с 14 июля.