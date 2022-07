Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В своем Twitter-акаунте Анушаускас опубликовал фотографию беспилотника в ангаре где-то на территории Литвы.

"Последние часы Bayraktar "Vanagas" в Литве. Очень скоро он будет доставлен в Украину", — подписал министр фотографию.

Last hours of Bayraktar “Vanagas” in Lithuania. Very soon it will be delivered to 🇺🇦! pic.twitter.com/mBXkWFzCV3