Военные аналитики из ISW считают целью России уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.

Так считают военные аналитики из американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Эксперты убеждены, что Кремль готовится к затяжной войне.

Военные аналитики отметили ряд ключевых моментов:

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой "операции" в Украине, предположив, что Кремль сохраняет свою цель, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.

Оккупанты продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.

Военные РФ пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.

Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.

Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.

Войска РФ продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.

Российские власти проводят усиление меры по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.

Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.

