Об этом он написал в своем Twitter.

Как отметил министр, ориентированная на экспорт экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, которые обеспечиваются иностранными флотами.

"Призываю партнеров: ограничьте доступ России к своим услугам и истощите военную машину Путина. Ведь то, что сегодня действительно Россия экспортирует в мир, - это смерть, кризис и ложь", - добавил Кулеба.

Russia’s export-oriented economy relies heavily on maritime transportation provided by foreign fleets. I urge partners: restrict Russia’s access to their services and deplete Putin’s war machine. After all, what Russia really exports to the world today is death, crisis, and lies.