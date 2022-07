Утром 66-летний Ли Гохуи подобрал различные датчики и искусственные суставы и ловко собрал их на себе, надежно закрепив носимый робот-экзоскелет на бедре. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Усиливаясь, чтобы повысить силу и устойчивость пожилого человека, внешняя рама с бионической конструкцией медленно, но мощно поднимае его ноги, позволяя мужчине начать свой день с меньшими трудностями.

Пенсионер, проживающий в Шэньяне, столице провинции Ляонин на северо-востоке Китая, с 2021 года страдает от церебральной апоплексической гемиплегии, из-за которой он не может свободно передвигаться.

Ли прошел изнурительную реабилитационную тренировку в больнице, во время которой он принял предложение врачей опробовать робота-экзоскелета, которые призван помочь ему передвигаться.

"Экзоскелет значительно улучшает реабилитацию, что позволяет мне ходить и делать работу по дому самостоятельно, а не под присмотром моей семьи или опекунов", – отметил Ли, добавив, что "стояние на собственных ногах помогло ему обрести уверенность".

Хотя робот-экзоскелет для повседневного использования был предметом научной фантастики, он постепенно проникает в домохозяйства, чтобы помочь все большему количеству людей с ограниченными возможностями, а также пожилых людей с неудобствами, таких как Ли. Именно в этих аппаратах мировые производители роботов увидели огромный рыночный потенциал.

Среди них было и предприятие Siasun Robot and Automation Co., Ltd., ведущий китайский производитель роботов и разработчик роботов-экзоскелетов, один из которых приобрела семья пенчионера Ли.

"Структурный и функциональный дизайн и выбор материала компонентов экзоскелетных роботов имеют сильную специфику", – заявил технический директор компании Бао Ренрен.

"Такой продукт должен пройти долгий процесс апробации, чтобы получить одобрение на рынке и сертификацию. Не говоря уже о высокой стоимости НИОКР", – добавил Бао.

"Чтобы справиться с маркетинговыми барьерами, мы продолжили оптимизацию, чтобы предоставить клиентам более доступные интеллектуальные продукты с превосходной функциональностью", – подчеркнул Бао.

"Быстрорастущее стареющее население Китая, склонное к остеопорозу, дегенерации и атрофии мышц, входит в число потребителей интеллектуального медицинского оборудования. В том числе и экзоскелетов", – резюмировал разработчик.

Компания из Шэньяна превратилась в крупнейшую в Китае базу по производству роботов, продукция которой экспортируется в более чем 30 стран и регионов мира.

На зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине роботы-экзоскелеты китайского производства привлекли внимание всего мира.

Китайский факелоносец Пэн Юаньюань, оснащенный индивидуальным роботом-экзоскелетом, разработанным Шэньянским институтом автоматизации при Китайской академии наук, дружески помахала зрителям во время эстафеты, передав факел из своей естественной руки в роботизированную без малейших усилий.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, в последние годы индустрия роботов в Китае быстро росла. Выручка сектора превысила ¥100 млрд (около $14,9 млрд) в 2020 году. А количество роботов в производстве в КНР почти вдвое превышает среднемировой показатель в аналогичной индустрии.