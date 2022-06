"Поиск безопасности - это право". Посол доброй воли ООН @benstiller находится в Украине на #WorldRefugeeDay. Он здесь, чтобы выразить солидарность с людьми, перемещенными в результате войн и конфликтов по всему миру", - говорится в совместном посте Стиллера и правления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Instagram.

UNCHR Goodwill Ambassador and actor @BenStiller has arrived at Makariv in the #Kyiv region. He visited Lviv yesterday and was earlier on a humanitarian mission to Poland, where he met with Ukrainian refugees.#StandWithUkraine pic.twitter.com/2XlXUmpEP6