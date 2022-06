Соответствующую фотографию опубликовало издание The New York Times.

Сообщается, что могила находится на окраине города. На фото длинная траншея, в которую складывают тела в мешках. По словам украинских военных, там лежат около 300 тел мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном за последние месяцы.

У людей, похороненных там, нет родственников, которые могли бы затрать тела.

Напомним, в конце мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о похоронной бригаде, сформированной из полицейских. Они выезжает на место гибели людей, чтобы забрать тела и похоронить их в братской могиле.

Russian forces are solidifying control in Sievierodonetsk, where civilian casualties are mounting and trenches have become graves for soldiers.https://t.co/jy2Rhu0uq1