В КНР с использованием тоннелепроходческого комплекса (ТПК) китайского производства началась работа по проходке участка строящейся линии номер 12 Уханьского метрополитена (город Ухань, провинция Хубэй), который будет проходить под рекой Янцзы. Об єтом отмечено в заявлении Информационного агентства Синьхуа.

Линия номер 12, общая протяженность которой составляет 59,9 км, является первой кольцевой линией метрополитена города Ухань, административного центра провинции Хубэй (Центральный Китай), и станет самой длинной в своем роде в Китае после завершения ее строительства.

Она соединит три части города Ухань, а именно Учан, Ханькоу и Ханьян, и протянется под землей через семь административных районов города. Кроме того, она пройдет под дном реки Янцзы в двух местах, а также под рекой Ханьцзян и двумя озерами.

Тоннелепроходческий комплекс, используемый в этом проекте, был произведен совместно компаниями China Railway Tunnel Group Co., Ltd. и China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd.

Данный ТПК весит около 2,9 тыс тонн, его общая длина составляет около 105 метров, при этом диаметр щитовой проходки достигает 12,56 метра, что в два раза больше, чем у обычных ТПК щитовой проходки, используемых для строительства метро.

По данным компании Wuhan Metro Group, линия номер 12 призвана облегчить нагрузку, оказываемую объемом пассажиропотока на транспортную систему в центральной черте мегаполиса и, тем самым, она будет иметь большое значение для совершенствования комплексной транспортной системы города.