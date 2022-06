В КНР разработан новый тип материала, который может поглощать солнечное тепло в течение дня и излучать энергию в космическое пространство для охлаждения ночью. Об этом отмечается в опубликованной статье, сообщает Информационное агентство Синьхуа.

"Основой материала покрытия является пленка диоксида ванадия (VO2), и ее переключение из режима нагрева в режим охлаждения в течение 24-часового цикла "день-ночь" не создает дополнительных энергозатрат", – утверждают ведущие ученые Пей Ган и Цзоу Чонгвен, проводившие исследование в Университете науки и технологий Китая.

Обладая свойствами самоадаптируемости, пленка VO2 находится в металлической фазе и может нагреваться до 170 градусов Цельсия выше температуры окружающей среды под солнечными лучами. А в темноте пленка VO2 превращается в изолятор и может охлаждаться до 20 градусов Цельсия ниже температуры окружающей среды.

Отмечается, что данное исследование представляет собой новый подход к сбору возобновляемой энергии из солнечного света и космоса и, согласно его экспертной оценке, вызывает растущий интерес.

"Прорыв исследования заключается в том, чтобы собрать "тепло и холод" в единой конструкции, что экономит место и снижает затраты", – рассказал Пей.

"Материал может применяться в таких областях, как энергосбережение в зданиях, охлаждение фотоэлектрических систем, термоэлектричество и энергоснабжение в открытом космосе", – добавил Пей.

"Проблема, стоящая перед использованием материала, заключается в высокой стоимости. Однако материалы-заменители с аналогичными технологиями, но меньшей эффективностью приближаются к массовому производству", – резюмировал свое сообщение Пей.

Результаты данных исследований были опубликованы в Интернете на странице Proceedings of the National Academy of Sciences.