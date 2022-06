Согласно опубликованной статье, китайские научные сотрудники разработали материал нового типа, который может поглощать солнечное тепло в течение дня и излучать энергию в космическое пространство для охлаждения ночью. Об этом заявило Информационное агентство Синьхуа.

Основой материала покрытия является пленка из диоксида ванадия (VO2), а ее переключение из режима нагрева в режим охлаждения в течение 24-часового цикла "день-ночь" не приводит к дополнительным затратам энергии, свидетельствуют данные исследования, проведенного ведущими учеными Китайского научно-технического университета – Пэй Ганом и Цзоу Чунвэнем.

Обладая свойствами самоадаптации, покрытие из VO2 находится в металлической фазе и может при солнечном свете нагреваться до температуры, превышающей на 170 градусов Цельсия температуру окружающей среды, в то время как в темноте покрытие VO2 превращается в изолятор и может охлаждаться до температуры, которая будет на 20 градусов Цельсия ниже температуры окружающей среды.

Исследование представляет собой новый подход к получению возобновляемой энергии из солнечного света и космического пространства. Интерес к этой технологии непрерывно растет, согласно экспертной оценке данной статьи.

"Прорыв исследования заключается в том, что технология аккумулирует "тепло и прохладу" в единой структуре, благодаря чему можно сэкономить на пространстве и снизить затраты", – отметил Пэй Ган.

В КНР разработали материал со способностью переключаться из режима нагрева в режим охлаждения. Рисунок: Синьхуа.

По словам Пэй Гана, новый материал может быть применен в таких областях, как энергосбережение в строительстве, термоэлектрическое преобразование и исследование дальнего космоса.

"Проблема в использовании данного материала заключается в его высокой себестоимости, однако его заменители на основе аналогичной технологии, но обладающие более низкой эффективностью, близки к массовому производству", – подчеркнул Пэй Ган.

Результаты исследования были опубликованы в онлайн-версии журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.