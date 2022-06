Результаты химического анализа, проведенного китайскими исследователями, показали, что благовония, обнаруженные в подземном дворце, относящемся ко времени правления династии Тан (618-907 гг.), являются археологическими свидетельствами торговли благовониями вдоль древнего Шелкового пути. Об этом говорится в сообщении Информационного агентства Синьхуа.

Результаты исследования, которое совместно проводили исследователи из Университета Академии наук Китая (UCAS), музея Гугун и Музея храма Фамэнь, недавно были опубликованы онлайн в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи проанализировали три образца благовоний, которые были найдены в подземном дворце храма Фамэнь. Он расположен в провинции Шэньси на северо-западе Китая и известен тем, что в нем хранятся останки пальца Будды Шакьямуни.

Один из образцов, представляющий собой желтое ароматическое вещество, был идентифицирован как элеми, распространенное в странах Юго-Восточной Азии и Юго-Восточном Китае. По словам Жэнь Мэна из музея Гугун, это первое вещественное доказательство использования элеми во времена династии Тан, найденное в Китае.

Другой образец был идентифицирован как соединение агарового дерева и ладана, что является самым ранним свидетельством Hexiang (смешение ароматических веществ) в Древнем Китае.

"Ладан в основном распространен вдоль побережья Красного моря, Аравийского полуострова и Индии. Исследование показало, что ладан и изделия из него были завезены в Чанъань (сегодня известный как Сиань) во времена династии Тан", – добавил Жэнь Мэн.

"Результаты исследования подтвердили, что ароматические вещества, обнаруженные в храме, были завезены из-за границы в древнюю столицу Китая по сухопутному или морскому Шелковому пути и использовались в подземном дворце для поклонения шарире. Это историческое свидетельство процветания Шелкового пути, оживленной торговли благовониями и развития буддизма в тот период", – сказал профессор UCAS Ян Иминь.