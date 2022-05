В ходе исследования ученые обнаружили, что китайский пероральный нуклеозидный препарат COVID-19 VV116 может сократить время выделения вируса на два-три дня при лечении пациентов, инфицированных штаммом вируса Omicron. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Исследователи из Университета Фудань провели открытое проспективное когортное исследование для оценки безопасности и эффективности VV116 у 136 пациентов, госпитализированных со штаммом Omicron с 8 по 24 марта.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Emerging Microbes & Infections, среди заболевших, получивших стандартное лечение, 60 пациентов получали VV116, а 76 пациентов не получали.

Исследователи обнаружили, что у участников группы лечения, получивших VV116 в течение 5 дней после первого положительного теста, среднее время выделения вируса составило 8,56 дня, в то время как у участников контрольной группы среднее время выделения вируса составило 11,13 дня.

Также сообщалось о девяти легких нежелательных явлениях в группе VV116, семь из которых были легкими нарушениями функции печени. Все события разрешились без вмешательства.

Исследователи заявили, что VV116 – это безопасный и эффективный пероральный противовирусный препарат, демонстрирующий улучшенную эффективность при раннем развитии инфекции Omicron.

VV116 начал глобальные испытания у пациентов с COVID-19 средней и тяжелой степени после того, как в тестах с участием здоровых людей была доказана его безопасность и хорошая переносимость.

Его разработчиками являются несколько институтов Академии наук Китая, а также Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. и Vigonvita Life Sciences Co., Ltd. из Сучжоу.