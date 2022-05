Об этом она сообщила в Twitter.

"Эстония сосредоточится на Житомире в оказании помощи на развитие и гуманитарные нужды, чтобы помочь восстанавливать Украину. Подтвердила непреклонную поддержку Эстонией Украины в том, чтобы украинцы выиграли войну и отстроили страну", - говорится в сообщении.

Glad to welcome delegation of @ua_parliament & Zhytomyr to discuss further support to #Ukraine. 🇪🇪 will focus on Zhytomyr in providing development & #HumanitarianAid to help rebuild 🇺🇦.



Reaffirmed 🇪🇪 unwavering support for 🇺🇦 to win the war & with reconstruction of their country pic.twitter.com/ixeW9cHDoU