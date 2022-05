В четверг, 12 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2022". Всего выступит 18 участников.

Концерт начнется в 22:00 по киевскому времени. Наблюдать за участниками песенного конкурса можно с помощью одной из украинских платформ:

Кто будет выступать:



Финляндия: The Rasmus - Jezebel

Израиль: Michael Ben David - I. M

Сербия: Konstrakta - In Corpore Sano

Азербайджан: Nadir Rustamli - Fade To Black

Грузия: Circus Mircus - Lock Me In

Мальта: Emma Muscat - I Am What I Am

Сан Марино: Achille Lauro - Stripper

Австралия: Sheldon Riley - Not The Same

Кипр: Andromache - Ela

Ірландия: Brooke - That's Rich

Северная Македония: Andrea - Circles

Эстония: Stefan - Hope

Румыния: WRS - Llámame

Польша: Ochman - River

Черногория: Vladana - Breathe

Бельгия: Jérémie Makiese - Miss You

Швеция: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

Чехия: We Are Domi - Lights Off



Как сообщали Українські Новини, 10 мая, состоялся первый полуфинал "Евровидения-2022" в Турине. После выступления представителя от Украины, группы Kalush Orchestra с песней "Stefania", зал "взорвался" овациями - все аплодировали стоя.



По итогу первого полуфинала, Kalush Orchestra и представители еще 9 стран вышли в большой финал, который пройдет в Турине 14 мая в 22:00. Среди них: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды.