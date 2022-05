Как глобальное потепление может поставить под угрозу нашу планету в ближайшем будущем? Исследовательская группа изучила ситуацию, складывавшуюся 300 млн лет назад и установила сценарий со значительным снижением биоразнообразия, сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что резкое потепление, связанное с массовым выбросом углерода 304 миллиона лет назад, вызвало бескислородную зону, эквивалентную примерно 20% морского дна.

Позднепалеозойский ледниковый период 360-280 млн лет назад является самым продолжительным ледниковым климатом и единственным зафиксированным переходом от ледникового к оранжерейному климату с момента появления развитых растений и наземной экосистемы.

Ученые из Китая, США и Новой Зеландии собрали образцы в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая и измерили изотопы углерода и урана в образцах, чтобы изучить глобальный круговорот углерода и морскую аноксию.

Согласно исследованию, выбросы углекислого газа вызвали повышение температуры поверхности моря примерно на четыре градуса по Цельсию.

Их модель также показала увеличение площади бескислородного морского дна с 4% до 22%, что привело к резкому сокращению биоразнообразия.

По словам исследователей, этот первобытный эпизод потрясений может дать ценные уроки об условиях окружающей среды на Земле, поскольку в настоящее время Земля находится в состоянии ледникового климата, который начался 34 миллиона лет назад, а глобальные температуры быстро повышались за последние пару столетий.