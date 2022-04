"Увидев столько ужасающих сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине, становится ясно, что единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации, — это Российская Федерация", - написал глава МИД Латвии.

After seeing so many horrific scenes of genocide, war crimes and crimes against humanity committed by the Russian forces in #Ukraine, it is clear that only country in the world that needs real denazification is the Russian Federation