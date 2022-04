Украине были переданы немодернизированные танки Т-72. При этом точное количество не называется, однако известно, что их на вооружении чешской армии всего около 90 единиц, а эксплуатировались около 30 танков, которые прошли модернизацию.

Ex-Soviet Heavy Armored spotted being moved out of Storage and onto Trains today in Czechia, this may be some of the Equipment that the Czech Government had received Approval from Germany to send to Ukraine specifically the BMP-1s, these T-72 MBTs are most likely being sent also. pic.twitter.com/cFD9LjTxVH