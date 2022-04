Об этом сообщил журналист Богдан Аминов телеканала "Украина 24", который родом из Иванкова.

"Иванков на Киевщине - освобожден! Вооруженные Силы Украины взяли под контроль населенный пункт! Связь восстановят в ближайшее время. Иванков был в оккупации с первых дней войны. С 4 марта в поселке не было интернета и мобильной связи", - написал он.

Если информацию официально подтвердят в ВСУ, то российские войска рискуют оказаться в окружении. У ВС РФ будет только один выход из котла — понтонная переправа в Ораном. Как отмечает обозреватель Tomi T в Твиттере, в окружении может оказаться 15 000 военных. Одной переправы будет недостаточно, чтобы бежать севернее. Поэтому многим придется сдаться.

Ukraine War Week 5 Update/13



Russia lost the Battle of Kyiv. The 35th Combined Arms Army is in retreat, back North towards Belarus. The key is strategic town of Ivankiv & some pontoon bridges near it. Area is swampy forests with 1 road through it. Russia has 12,000 troops there pic.twitter.com/vnIiGPuGAR