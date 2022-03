Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The times of Israel и спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

По данным полиции, гражданам Украины, убитым в продуктовом магазине на улице Бялик, было 23 и 32 года.

Сообщается, что мужчины сидели у входа в магазин, когда 26-летний террорист открыл огонь.

Никаких дополнительных подробностей относительно украинцев полиция не озвучила. Также неизвестно, как долго они находятся в Израиле.

Эту информацию изданию подтвердили в МИДе.

"В результате террористического нападения в израильском городе Бней-Брак 29 марта погибли два гражданина Украины. Украинцы долгое время жили в Израиле, оба жителя Черновицкой области", - сообщили в МИД.

Video from the scene of the attack. pic.twitter.com/PNGUdX3pfw