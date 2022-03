В поддержку Украины Queen приняла решение возвратиться к видеозаписи своего исторического харьковского концерт со специальным показом на YouTube. Об этом говорится в специальном сообщении, текст которого размещен на официальной странице музыкантов в социальной сети Facebook.

Как отмечено в заявлении группы, эта трансляция направленна на сбор средств для фонда "Ukraine Relief". Спецвыпуск выйдет в эфир в субботу, 19 марта, в 19:00 по киевскому времени (в 10:00 по тихоокеанскому стандартному времени, 13:00 по восточному стандартному времени, 17:00 по Гринвичу).

"В сентябре 2008 года Queen + Пол Роджерс ответили на призыв Украинского фонда борьбы со СПИДом Елены Пинчук обратиться к молодежи страны с посланием "Не позволяйте СПИДу разрушить вашу жизнь", сыграв бесплатный концерт "Life Must Go On" во втором по величине городе Украины, на исторической Площади Свободы в Харькове, перед живой аудиторией численностью более 350 тыс человек и более чем 10-миллионой телевизионной аудиторией", – говорится в сообщении в соцсети .

Подчеркивается, что группа вспоминает об этом событии как о "незабываемом опыте… одной из тех редких вещей в жизни, которую вы точно никогда не забудете. Встрече с музыкой, но и единения для борьбы с общим врагом…"

Как отмечается в заявлении, сделанного от имени музыкантов группы Queen, "сегодня, когда миллионы украинских беженцев нуждаются в срочной гуманитарной помощи от другого недуга, Queen возвращается к тому историческому моменту со специальным показом на YouTube, целью которого является сбор пожертвований для усилий УВКБ ООН по оказанию помощи".

"Пожалуйста, делайте пожертвования УВКБ ООН – Агентству ООН по делам беженцев", – призвали музыканты своих поклонников по всему миру.