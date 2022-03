Китайский пероральный нуклеозидный препарат от COVID-19, VV116, передан для глобальных испытания у пациентов с COVID-19 средней и тяжелой формы заболевания после того, как в тестах на здоровых людях была доказана его безопасность и хорошая переносимость. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Согласно исследованию, опубликованному в международном журнале Acta Pharmaceutica Sinica, препарат продемонстрировал "удовлетворительную безопасность и переносимость" в трех испытаниях фазы 1, которые проводились среди 86 здоровых добровольцев с ноября 2021 года по январь этого года в Шанхае.

Ранние испытания на людях также показывают, что таблетки VV116 могут быстро всасываться после перорального приема и приниматься натощак или после обычного приема пищи. О смертельных случаях или серьезных побочных эффектах не сообщалось.

В состав разработчиков лекарств входят несколько институтов Китайской академии наук, Шанхайская компания Junshi Biosciences Co., Ltd. и базирующаяся в Сучжоу компания Vigonvita Life Sciences Co., Ltd.

VV116 был впервые одобрен для клинических испытаний в Узбекистане и разрешен к использованию для лечения пациентов с COVID-19 средней и тяжелой степени тяжести в стране в конце 2021 года.

Основываясь на положительных результатах испытаний фазы 1, препарат был передан для глобальных испытаний фазы 2/3 для дальнейшей оценки его эффективности и безопасности, говорится в исследовании.