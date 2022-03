Сообщается, что обстрел произошел 16 марта около 10 утра. В результате обстрела погибли как минимум 10 мирных жителей.

In #Chernihiv, in one of the commuter towns, at about 10:00 am Russian troops shot people standing in a line for bread, as the Suspilne's correspondent reports. According to her, at least 9 people died.#UkraineUnderAttack pic.twitter.com/lYbiDB1w44