Об этом сообщает пресс-служба Олимпийских игр в Twitter.

Финны обыграли россиян со счетом 2:1. Игра началась с гола в ворота финнов. Но во втором периоде команда Финляндии сравняла счет, а в третьем периоде обыграла россиян. Команда завоевала первое олимпийское "золото" в хоккее: до этого финны дважды проигрывали в финалах Зимних Игр.

Команда Олимпийского комитета России была действующим чемпионом зимних Игр.

В женском хоккейном турнире обладателями золотых олимпийских наград стали представительницы Канады.

Unbelievable!



Finland has won men’s #IceHockey #Gold!



This is the country’s first Ice Hockey gold medal and their first Olympic medal in any team sport! Amazing!#StrongerTogether pic.twitter.com/tND7VLqJXF