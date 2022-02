Дипломат уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.

Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (Россия – Ред .) придут завтра?" - заявил Пристайко, отметив, что Украина может остаться беззащитной, в то время как все ее западные соседи являются членами НАТО.

Впоследствии ведущий переспросил, действительно ли посол имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО?

"Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции, - заявил он. - Я сейчас частично иду против главного документа, который мы имеем. Когда я говорю это, (я имею в виду - Ред. ) что мы гибки, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно".

В то же время, посол подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не изменит существенно безопасной ситуации для России.

"Если честно, Россия уже окружена странами НАТО. Польша является членом НАТО, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Турция, Все эти страны, граничащие с Россией, уже являются членами НАТО. Это не изменило ситуацию в безопасности. Это не изменило безопасность для России. Поэтому Украина тоже особо не изменит этого", - заявил Пристайко.

Он выразил мнение, что Москве гораздо больше не нравится, что Украина может стать "чем-то другим, чем Россия" и тогда россияне захотят также изменить направление своей страны.

"Это (вступление Украины в НАТО – Ред .) опасность не для народа России, не для территории России, а для конкретного режима, что они имеют прямо сейчас", - подчеркнул украинский посол.

