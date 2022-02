"Учитывая текущую ситуацию, из соображений предосторожности советуем нашим согражданам временно покинуть страну имеющимися коммерческими рейсами, а также отложить неважные поездки в Украину", - сообщили в посольстве Италии.

Итальянцев в Украине просят зарегистрироваться на сайте МИД и установить специальное приложение на случай кризисной ситуации.

AVVISO: In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente il paese con i mezzi commerciali disponibili e a rinviare tutti i viaggi non essenziali verso l’Ucraina. Per più info: https://t.co/lmhpxQzL4h