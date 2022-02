Адель стала одним из триумфаторов вечера. Певица три раза поднималась на сцену, получая награду "Артист года", ее композиция Easy on Me победила в номинации "Песня года", а альбом под названием 30 стал самым продаваемым в 2021 году. За шесть недель он разошелся тиражом более 600 тысяч копий.

Для одного из выходов Адель выбрала короткое бархатное платье-жакет со спущенной линией плеч и объемными рукавами украинского дизайнера Marianna Senchina из коллекции осень-зима 2020.

Сообщение посольства Украины в Британии. Фото: twitter/UkrEmbLondon

the third win of the night for @Adele as '30' takes home @MastercardUK Album of the Year! #BRITs pic.twitter.com/BLbUxC9tz8