В субботу, 15 января, в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, а вызванное им цунами обрушилось на побережье Японии.

Об этом сообщает Japan Times.

Жителей двух островов Токио — Амами и Токара — успели предупредить. Ожидалось, что волны могут достигать в высоту 3 метров. Не исключено, что последствия дойдут до районов вдоль побережья от Тохоку до Окинавы.

Из-за этого предупреждения о цунами был отменен вступительный экзамен в вузы в одном месте в префектуре Иватэ. Абитуриенты будут сдавать экзамен позже.

Извержение подводного вулкана сопровождалось ударными волнами, которые распространились по южной части Тихого океана и ударили по полинезийскому островному государству Тонга. Последствия извержения ощутили жители Фиджи, Новой Зеландии и Австралии. А звук, похожий на взрыв, который сопровождал извержение, слышали за 800 километров от эпицентра.

