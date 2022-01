Глава вооруженных сил Великобритании предупредил, что деятельность российских подводных лодок угрожает подводным кабелям, которые имеют решающее значение для систем связи по всему миру. Радакин сказал, что подводные кабели, по которым передаются интернет-данные, являются "настоящей мировой информационной системой", и добавил, что любая попытка повредить их может рассматриваться как "военный акт".

"За последние 20 лет произошел «феноменальный рост активности российских подводных лодок. Россия расширила свои возможности по созданию угрозы этим подводным кабелям и потенциальной эксплуатации этих подводных кабелей. Это означает, что Москва может поставить под угрозу и потенциально использовать реальную мировую информационную систему, которая представляет собой подводные кабели, проходящие по всему миру. Именно туда перемещается преимущественно вся мировая информация и трафик", — подчеркнул адмирал.

Также Радакин сказал, что Великобритании необходимо разработать гиперзвуковые ракеты, чтобы не отставать от военной конкуренции с Россией. Адмирал заявил, что после столкновения британского фрегата с подлодкой РФ ВМФ Британии пристальнт следит за российскими маневрами под водой.

