Об этом, как пишет "Европейская правда".

Противники карантинных ограничений собрались на Музейной площади в Амстердаме, а затем прошли маршем по городу.

В это время в городе проводился Форум за демократию, чья численность превысила в несколько раз разрешенную, что не понравилось полиции.

"Полиция будет действовать поэтапно против людей, которые игнорируют запрет на демонстрации. Все должны покинуть Музейную площадь", — сообщили в муниципалитете.

Однако участники протеста жалуются, что полиция применяет против них щиты и дубинки, а также натравливает служебных собак. По словам пострадавших, их просто избивали. При этом неизвестно, сколько человек пострадали в протестах, но известно о нескольких арестах.

Митинги начались на фоне строгих карантинных ограничений, в рамках которых закрыли магазины, рестораны, бары, музеи, кинотеатры и школы. Людям разрешено собираться на улице только по 2 человека. Исключение делается только для похоронных процессий. Такие жесткие меры должны продлиться минимум до 14 января.

NOW - People mauled by police dogs, beaten with batons at unauthorized protest against Covid restrictions in #Amsterdam.pic.twitter.com/BR5pUBqHuc