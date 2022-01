Так, сообщается, что пожар вспыхнул в воскресенье, 2 января. На крыше здания плавится битум, а в стенах появились трещины. Пожар начался на третьем этаже, после чего распространился на офисные помещения и спортзал.

По данным СМИ, на тушении пожара задействованы шесть пожарных расчетов и 36 пожарных.

Район вокруг здания парламента оцеплен. Есть вероятность обрушения.

Начато расследование.

Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZA pic.twitter.com/GQYHxcYk40