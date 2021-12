Иностранные ученые выяснили, что интенсивный медитативный ретрит способен значительно улучшить работу иммунной системы. Они пришли к выводу, что медитация может сыграть важную роль в лечении различных заболеваний.

Как пишет Naked Science, положительное влияние медитации на самочувствие человека задокументировано, но молекулярные механизмы такого явления изучены не до конца. Чтобы узнать об этом больше, ученые из университетов Флориды, Питтсбурга (США) и других научных организаций провели исследование с участием 106 мужчин и женщин, средний возраст которых составил 40 лет.

В процессе эксперимента все они занимались медитативными практиками. И у всех несколько раз брали образцы крови: за пять-восемь недель до медитативного ретрита, непосредственно перед его началом и через три месяца по завершении. В течение восьми дней медитативных практик участники соблюдали веганскую диету и следовали регулярному графику сна. Сеансы медитации продолжались по 10 часов в день и проходили в тишине.

Выводы ученых обнадеживают: через три месяца по завершении ретрита у участников выявили всплеск активности 220 генов, связанных с иммунитетом, в том числе 68 генов, участвующих в так называемой передаче сигналов интерферона (она важна для ограничения возникновения врожденных инфекций и развития здоровой беременности, а также служит эффективной защитой от самых разных заболеваний, включая рак, рассеянный склероз и даже коронавирусную инфекцию).

Таким образом, ученые пришли к выводу, что медитация может сыграть важную роль в лечении различных заболеваний, связанных с ослабленной иммунной системой. Правда, они предупреждают: столь продолжительные медитативные ретриты доступны далеко не всем, поэтому о повсеместном применении метода речи пока не идет. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

