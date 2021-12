Украинская компания Tabooret Development заняла третье место на престижном международном фестивале архитектуры и дизайна "Евразийская Премия 2021". Это единственная украинская компания среди победителей в международной премии. Первое и второе место заняли китайская и тайванская компании.

В фестивале приняли участие архитекторы и дизайнеры из 22 стран мира: Италии, Германии, Португалии, Украины, Нидерландов, Нигерии, Колумбии, Тайваня, Новой Зеландии, Китая, Беларуси, Ирана, Бангладеш, Индии, Израиля, Греции, Чехии, Польши, Венгрии, Казахстана, России, Азербайджана.

Tabooret Development стала призером в номинации "Частный интерьер", представив проект дизайна Dark Oak Walls. Он объединил пространства двух квартир и был реализован для молодой семьи в столичном жилом комплексе "Бульвар фонтанов". Работая над проектом, команда Tabooret Development за счет сочетания сложных текстур создала эффект ненавязчивого, но при этом контрастного интерьера. Он выполнен в серых тонах и одновременно наполнен красками и яркими фактурами. Главный акцент в дизайне был сделан на использовании натуральных материалов. Кроме продуманной планировки, которая сочетает в себе функциональность и простор, компанией была спроектирована и изготовлена вся корпусная мебель.

"Я рада, что мы смогли достойно представить Украину на международном конкурсе и заняли призовое место. Уровень конкурсантов очень высокий и конкурировать с мировыми топ компаниями непросто. Награда — это одновременно признание профессионализма нашей команды и мотивация для нас ещё интенсивнее развиваться", — рассказала основательница Tabooret Development Катерина Чурина.

Второе место на конкурсе заняла тайваньская компания Wyson Architecture Interior Design, а первое — китайская компания Dong Lin Interior Design Construction.

Напомним, международный фестиваль архитектуры и дизайна "Евразийская Премия" — это уникальный некоммерческий проект, который, объединяя лучших архитекторов, градостроителей и дизайнеров по всему миру, демонстрирует самые интересные, инновационные идеи и решения. Фестиваль проводится с 2002 года.

Справка:

Дизайн студия Tabooret Development реализует интерьеры в Украине, а также за ее пределами с 2009 года. Философия компании — создание лаконичных чистых пространств, в которых каждая деталь находится на своем месте. Студия создает проекты как для коммерческих интерьеров, так и для жилых пространств.

Tabooret Development — многократный призёр и финалист украинских и международных архитектурных конкурсов, обладатель множества наград, в частности Interium 2021. Лучший офис. SPORTBANK, Интерьер года 2021. PRESTIGE-2, Ukrainian design The Very Best Of 2021. Институт когнитивного моделирования, Kiff 2021. Лучший интерьер общественного помещения — SPORTBANK, Interium 2015. Лучший дизайн жилого пространства.

Среди клиентов Tabooret Development такие компании, как Institute of Сognitive Modeling, 1+1 video, Oriflame, Mutador Украина.